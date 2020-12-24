Сербія почала вакцинацію зі щеплення прем’єр-міністра
Сербія в четвер 24 грудня офіційно розпочала свою програму вакцинації від коронавірусу, причому перше щеплення отримала прем'єр-міністр Ана Брнабіч.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.
Крім Брнабіч, першими були вакциновані міністр праці і соцзахисту, член Кризового штабу Дарія Кісіч Тепавачевіч та епідеміолог Предраг Кон.
Урядовці пояснили, що вакцинувалися першими, аби особисто продемонструвати безпечність вакцини.
"Я відчула себе зобов'язаною отримати вакцину першою, щоб показати, що ми віримо в цю вакцину, а також в інституції", - сказала прем'єр-міністр.
Перші партії вакцини Pfizer/BioNTech, 4800 доз, надійшли до Сербії у вівторок. У четвер їх отримають жителі будинків для людей похилого віку в Белграді та місті Новий Сад.
За словами Бранбіч, Сербія першою в Європі після Великої Британії отримала вакцину Pfizer/BioNTech і стала третьою країною в Європі, яка почала кампанію вакцинації після Британії і Швейцарії.
Найближчим часом Сербія очікує на вакцини від китайської "Sinofarm", а також на деякий обсяг російської вакцини "Супутник 5".