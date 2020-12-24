Сербія почала вакцинацію зі щеплення прем’єр-міністра

Сербія в четвер 24 грудня офіційно розпочала свою програму вакцинації від коронавірусу, причому перше щеплення отримала прем'єр-міністр Ана Брнабіч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

Крім Брнабіч, першими були вакциновані міністр праці і соцзахисту, член Кризового штабу Дарія Кісіч Тепавачевіч та епідеміолог Предраг Кон.

Прем'єр-міністр Сербії вакцинується від коронавірусу

Урядовці пояснили, що вакцинувалися першими, аби особисто продемонструвати безпечність вакцини.

"Я відчула себе зобов'язаною отримати вакцину першою, щоб показати, що ми віримо в цю вакцину, а також в інституції", - сказала прем'єр-міністр.

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Перші партії вакцини Pfizer/BioNTech, 4800 доз, надійшли до Сербії у вівторок. У четвер їх отримають жителі будинків для людей похилого віку в Белграді та місті Новий Сад.

За словами Бранбіч, Сербія першою в Європі після Великої Британії отримала вакцину Pfizer/BioNTech і стала третьою країною в Європі, яка почала кампанію вакцинації після Британії і Швейцарії.

Найближчим часом Сербія очікує на вакцини від китайської "Sinofarm", а також на деякий обсяг російської вакцини "Супутник 5".