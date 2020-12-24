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Сербия начала вакцинацию с премьер-министра

Четверг, 24 декабря 2020, 12:59

Сербия в четверг, 24 декабря официально начала свою программу вакцинации от коронавируса, причем первую прививку получила премьер-министр Ана Брнабич.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Помимо Брнабич, первыми были вакцинированы министр труда и соцзащиты, член Кризисного штаба Дария Кисич Тепавачевич и эпидемиолог Предраг Кон.

 
Премьер-министр Сербии вакцинируется от коронавируса

Чиновники объяснили, что вакцинировались первыми, чтобы лично продемонстрировать безопасность вакцины.

"Я почувствовала себя обязанной получить вакцину первой, чтобы показать, что мы верим в эту вакцину, а также в учреждения", - сказала премьер-министр.

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Первые партии вакцины Pfizer/BioNTech, 4800 доз, поступивших в Сербии во вторник. В четверг их получат жители домов престарелых в Белграде и городе Нови-Сад.

По словам Бранбич, Сербия первой в Европе после Великобритании получила вакцину Pfizer/BioNTech и стала третьей страной в Европе, которая начала кампанию вакцинации после Великобритании и Швейцарии.

В ближайшее время Сербия ожидает вакцины от китайской Sinofarm, а также на некоторый объем российской вакцины "Спутник 5".

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