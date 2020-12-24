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Литва лідирує в переліку країн з поширення COVID-19, Туреччина - "червона"

Четвер, 24 грудня 2020, 17:31

Литва вийшла на перше місце у світі за швидкістю поширення коронавірусної інфекції. 

Це випливає з оновленого списку країн "червоної" та "зеленої" зони, опублікованого МОЗ, пише "Європейська правда". 

Список держав укладений на основі показника зараження за останні 14 днів на 100 тисяч жителів. У Литви, яка вийшла на перше місце, цей показник є найвищим серед держав світу - 1376,1. 

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Для порівняння, в Україні, яка на 46-му місці, показник зараження складає 374.

Всього в українському списку держав "червоної зони" 45 країн, серед яких, окрім Литви, Сербія, Грузія, США, Чехія, Швейцарія, Британія, Німеччина, а також Туреччина, яка протягом літа та осені була "зеленою".

До "зеленої" зони входять 149 країн, зокрема, Італія, Польща, Білорусь, Франція, Росія, Єгипет. 

Нагадаємо, після прибуття з країн "червоної" зони вимагається самоізоляція із застосуванням додатка "Дій вдома". Ізоляцію можливо припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.

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Туреччина Литва Коронавірус
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