Литва лидирует в списке стран по распространению COVID-19, Турция - "красная"

Литва вышла на первое место в мире по скорости распространения коронавирусной инфекции.

Это следует из обновленного списка стран "красной" и "зеленой" зоны, опубликованного Минздравом, пишет "Европейская правда".

Список государств составлен на основе показателя заражения за последние 14 дней в 100 000 жителей. У Литвы, которая вышла на первое место, этот показатель – самый высокий среди стран мира - 1376,1.

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Для сравнения, в Украине, которая на 46-м месте, показатель заражения составляет 374.

Всего в украинском списке государств "красной зоны" - 45 стран, среди которых, помимо Литвы, Сербия, Грузия, США, Чехия, Швейцария, Великобритания, Германия, а также Турция, которая в течение лета была "зеленой".

В "зеленую" зону входят 149 стран, в частности Италия, Польша, Беларусь, Франция, Россия, Египет.

Напомним, по прибытии из стран "красной" зоны требуется самоизоляция с применением приложения "Действуй дома". Изоляцию возможно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.