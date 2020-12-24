В Італії число випадків коронавірусу перевищило 2 мільйони

В Італії протягом останньої доби виявили понад 18 тисяч нових заражень коронавірусом, загальне число випадків з початку пандемії перевищило 2 мільйони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa.

В Італії з початку пандемії щонайменше 2 009 317 осіб (включаючи тих, хто видужав, і померлих) заразилися вірусом Sars-CoV-2.

Нові випадки становлять 18 040, це більше ніж напередодні - 14 522.

За останню добу від коронавірусної хвороби померли 505 людей, напередодні повідомлялося про 553 жертви хвороби.

Як повідомлялося, напередодні загальне число загиблих від початку епідемії перевищило 70 тисяч осіб.

Починаючи з четверга, в Італії почав діяти посилений різдвяний локдаун, який забороняє поїздки між регіонами, а в дні свят – і між муніципалітетами.