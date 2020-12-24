В Италии число случаев коронавируса превысило 2 миллиона

В Италии в течение последних суток обнаружили более 18 тысяч новых заражений коронавирусом, общее число случаев с начала пандемии превысило 2 миллиона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa.

В Италии с начала пандемии по меньшей мере 2 009 317 человек (включая выздоровевших и умерших) заразились вирусом Sars-CoV-2.

Новые случаи составляют 18 040, это больше чем накануне - 14 522.

За последние сутки от коронавирусной болезни скончались 505 человек, накануне сообщалось о 553 жертвах болезни.

Как сообщалось, накануне общее число погибших с начала эпидемии превысило 70 тысяч человек.

Начиная с четверга, в Италии начал действовать усиленный рождественский локдаун, который запрещает поездки между регионами, а в дни праздников – и между муниципалитетами.