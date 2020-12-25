Кулеба вірить, що Угорщина не заблокує відносини України з НАТО повністю

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що Угорщина не блокуватиме повністю відносини України з Організацією північноатлантичного договору (НАТО).

Про це Кулеба сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

"Угорщина не буде повністю блокувати відносини України з НАТО", - наголосив Кулеба.

При цьому він сказав, що хоча наразі не заплановано нової зустрічі з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, але "готовність до цієї зустрічі є і у нього, і у мене".

Очільник МЗС заявив, що до 2017 року центральна влада в Україні приділяла мало уваги до ситуації на Закарпатті, і тому Угорщина змогла "доволі вільно почувати себе в Закарпатській області".

"Ситуація змінилася у 2017 році, коли почалося встановлення такого правильного балансу – вирівнювання ситуації, і те, що ми спостерігаємо зараз – це продовження цього процесу", - наголосив Кулеба.

Він сказав, що Україна дотримується дуже простого підходу. За його словами, в Україні розуміють, що Угорщину турбує доля етнічних угорців, які є громадянами України, і сказав, що завжди говорить про це Сійярто.

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"Ви маєте право про них турбуватися, але ви маєте це робити в межах червоних ліній, окреслених українським законодавством", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, на початку грудня відносини Угорщини і України пережили чергове загострення через обшуки СБУ на Закарпатті.

Глава угорського МЗС Петер Сійярто поскаржився на Україну у НАТО.

На засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ 3 грудня Сійярто поскаржився, що місія ОБСЄ не хоче їхати на Закарпаття захищати угорців.

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