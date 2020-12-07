Посол Угорщини сподівається, що ніхто не прагне до громадянської війни на Закарпатті

Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто сподівається, що ніхто не прагне створити ситуацію громадянської війни на Закарпатті.

Про це йдеться у його колонці на "Європейській правді".

Він наголосив, що Угорщина має кілька цілей в Україні - "розвивати добросусідські, політичні, транскордонні та економічні відносини, а також відносини між людьми, і так, гарантування Україною прав угорців, які проживають на Закарпатті, згідно з раніше прийнятим українським законодавством, двосторонніми та міжнародними договорами".

На відміну від євродепутатів правлячої партії Угорщини, які заявили про "громадянську війну на Закарпатті", посол так не вважає і висловлює сподівання, що ніхто не прагне створити ситуацію громадянської війни на Закарпатті.

Також Ійдярто сподівається, що "полювання на Угорщину" у світі і Україні колись закінчиться, посилаючись на обшуки СБУ на Закарпатті і ситуацію з угорським євродепутатом Йожефом Саєром, який пішов у відставку через порушення коронавірусних правил на секс-вечірці у Брюсселі.

Він наголосив: Угорщина не доводила світу, що зацікавлена у штучній дестабілізації Закарпаття, що не мала і не має таких цілей.

Також посол запевнив, що Угорщина не втручалася у внутрішні справи України.

Як повідомлялося, угорський міністр закордонних справ на засіданні глав МЗС Євросоюзу в понеділок порушив питання угорської меншини в Україні, однак ніхто з європейських колег не підтримав обговорення.

Нагадаємо, минулого тижня глава угорського МЗС Петер Сійярто поскаржився НАТО на обшуки на Закарпатті, що пройшли 30 листопада. Генсек Альянсу заявив, що обидві країни повинні вирішити конфлікт у двосторонньому порядку.

На засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ 3 грудня Сійярто поскаржився, що місія ОБСЄ не хоче їхати на Закарпаття захищати угорців.

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