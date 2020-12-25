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Глава Єврокомісії: це Різдво інакше, але ми повернемось до нормального життя

П'ятниця, 25 грудня 2020, 12:23

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у день Різдва 25 грудня висловила надію, що вакцинація невдовзі дозволить повернутись до нормального життя. 

Про це фон дер Ляєн написала у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Цього року Різдво інше. Але сьогодні я надсилаю послання надії: разом ми зможемо перемогти цей вірус", - заявила глава Європейської комісії.

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Вона нагадала, що через 2 дні  по всьому ЄС розпочнеться вакцинація. 

"Як тільки достатня кількість людей буде вакцинована, ми зможемо повернутися до нормального життя. А поки залишайтеся в безпеці. З Різдвом", - написала  фон дер Ляєн.

21 грудня Європейське медичне агентство - регулятор ЄС, а за ним і Єврокомісія, дозволили використання вакцини BioNTech/Pfizer. Це дозволить розпочати процес масової вакцинації населення у країнах блоку. 

Вакцина Pfizer/BioNTech від коронавірусу є першим препаратом, який був схвалений у Європейському Союзі. Її виробляють в північній частині Бельгії. Препарат вантажівками доставляють до всіх країн-членів.

Щеплення препаратом BioNTech/Pfizer вже проходять у Британії, США, Канаді, Сербії та інших країнах. 

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Коронавірус Урсула фон дер Ляєн Єврокомісія
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