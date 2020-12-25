Глава Еврокомиссии: это Рождество другое, но мы вернемся к нормальной жизни
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в день Рождества 25 декабря выразила надежду, что вакцинация вскоре позволит вернуться к нормальной жизни.
Об этом фон дер Ляен написала в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".
"В этом году Рождество другое. Но сегодня я посылаю послание надежды: вместе мы сможем победить этот вирус", - заявила глава Европейской комиссии.
Она напомнила, что через 2 дня по всему ЕС начнется вакцинация.
"Как только достаточное количество людей будет вакцинировано, мы сможем вернуться к нормальной жизни. А пока оставайтесь в безопасности. С Рождеством", - написала фон дер Ляйен.
21 декабря Европейское медицинское агентство - регулятор ЕС, а за ним и Еврокомиссия, утвердили использование вакцины BioNTech/Pfizer. Это позволит начать процесс массовой вакцинации населения в странах блока.
Вакцина Pfizer/BioNTech от коронавируса является первым препаратом, который был одобрен в Европейском Союзе. Ее производят в северной части Бельгии. Препарат грузовиками доставляют во все страны-члены.
Прививки препаратом BioNTech/Pfizer уже делают в Великобритании, США, Канаде, Сербии и других странах.