Глава Еврокомиссии: это Рождество другое, но мы вернемся к нормальной жизни

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в день Рождества 25 декабря выразила надежду, что вакцинация вскоре позволит вернуться к нормальной жизни.

Об этом фон дер Ляен написала в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"В этом году Рождество другое. Но сегодня я посылаю послание надежды: вместе мы сможем победить этот вирус", - заявила глава Европейской комиссии.

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Она напомнила, что через 2 дня по всему ЕС начнется вакцинация.

"Как только достаточное количество людей будет вакцинировано, мы сможем вернуться к нормальной жизни. А пока оставайтесь в безопасности. С Рождеством", - написала фон дер Ляйен.

21 декабря Европейское медицинское агентство - регулятор ЕС, а за ним и Еврокомиссия, утвердили использование вакцины BioNTech/Pfizer. Это позволит начать процесс массовой вакцинации населения в странах блока.

Вакцина Pfizer/BioNTech от коронавируса является первым препаратом, который был одобрен в Европейском Союзе. Ее производят в северной части Бельгии. Препарат грузовиками доставляют во все страны-члены.

Прививки препаратом BioNTech/Pfizer уже делают в Великобритании, США, Канаде, Сербии и других странах.