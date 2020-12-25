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У Молдові вакцину Pfizer назвали "недосяжною мрією" через складність зберігання

П'ятниця, 25 грудня 2020, 14:46

Вакцина від коронавірусу, яку розробила американська компанія Pfizer і німецька BioNTech, є "недосяжною мрією для Молдови". 

Про це заявила в.о. міністра охорони здоров'я Віоріка Думбревяну, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на agora.md.

Думбревяну пояснила, що влада в Кишиневі не зможе забезпечити транспортування та зберігання вакцини відповідно до встановлених вимог.

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"Pfizer - це недосяжна мрія для Республіки Молдова. Ми повинні проаналізувати всі логістичні аспекти - процес транспортування, зберігання. У розпал пандемії ми обладнали лабораторії ANSP холодильниками. Існують вакцини, що вимагають особливих умов транспортування і зберігання при температурі мінус 70 градусів, що є нездійсненним для Республіки Молдова", - пояснила Думбревяну.

При цьому вона запевнила, що громадяни Молдови отримають вакцини від коронавірусу, не уточнивши, які.

За її словами, першу партію вакцини Молдова отримає вже в кінці січня.

Щеплення вакциною BioNTech/Pfizer вже проходять у Британії, США, Канаді, Сербії та інших країнах, а з 27 грудня стартують у Європейському Союзі.

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