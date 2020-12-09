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Прем’єр-міністр Молдови заразився коронавірусом

Середа, 9 грудня 2020, 11:38

Прем’єр-міністр Молдови Іон Кіку отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Молдовському прем'єру зробили тест з огляду на симптоми. Перевірка показала позитивний результат. 

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Згідно з повідомленням уряду Молдови, прем’єр-міністр продовжить виконувати свої обов'язки у дистанційному режимі.

У понеділок, 7 грудня, Кіку взяв участь у щотижневій зустрічі з головою парламенту Зінаїдою Гречаний та чинним президентом Ігорем Додоном.

8 грудня в Молдові виявили 1709 випадків захворювання COVID-19. Загальна кількість заражених в країні з початку пандемії збільшилася до 119 204.

Як повідомлялося, 7 грудня у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації Молдова обмежила час роботи усіх закладів громадського харчування.

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Молдова Коронавірус
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