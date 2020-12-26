Швеция сообщила о первом случае мутировавшего коронавируса в стране

Новый вариант коронавируса, связанный с быстрым ростом инфекций в Британии, был обнаружен в Швеции у путешественника из Соединенного Королевства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Официальный представитель агентства здравоохранения Швеции Сара Байфорс сообщила, что путешественник находился в изоляции и что до сих пор не было выявлено никаких новых положительных случаев заболевания.

По словам Сигне Макитало, регионального врача по инфекционному контролю, неизвестный путешественник находился в Сормланде, к югу от Стокгольма. Считается, что новый вариант более заразителен, чем другие, циркулирующие в настоящее время.

"Человек, у которого был положительный результат теста на вирус, приехал в Сормланд из Великобритании на Рождество", - сказал Макитало, добавив, что риск дальнейшего заражения от этого случая считается крайне ограниченным.

Швеция ввела ограничения на поездки в начале этого месяца для пассажиров из Британии на фоне опасений по поводу нового штамма. Аналогичные меры были приняты рядом других стран ЕС и во всем мире.

В субботу о первых случаях заражения мутировавшим коронавирусом сообщили во Франции и Испании.