У стародавніх Помпеях знайшли добре збережений прилавок бару з фресками

У стародавніх Помпеях, античному римському місті, що загинуло внаслідок виверження вулкану, знайшли добре збережений прилавок бару, розписаний фресками.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Йдеться про так званий термополій - давньоримську корчму-бар, де подавали гарячу їжу і вино з прянощами. Археологи кажуть, що знахідка збереглася винятково добре.

Фото: Parco Archeologico Di Pompei/EPA

Термополій частково розкопали ще у минулому році, але відтоді фахівці продовжували обережно очищати його від вулканічного попелу і повідомили останні деталі 26 грудня.

Спершу знайшли фреску, що зображує німфу верхи на морському коні та бій гладіаторів. Після цього вдалося очистити фрагменти, що зображують сцени з побутового життя та тварин, які були традиційною частиною меню.

Фото: Luigi Spina/AP

Поруч знайшли також кістки качок, свиней, кіз, риби і равликів, що зберігалися у глиняному глечику. В одному з глечиків знайшли також кінські боби, які використовували як спецію до вина. Поруч знайшли також рештки двох людей.

Фото: Luigi Spina/AFP

Фахівці кажуть, що знахідка допоможе отримати нову і більш точну інформацію про гастрономічні традиції у Помпеях. Гендиректор археологічного музею у Помпеях Массімо Осанна зазначає, що це перший повністю розкопаний термополій.

Вважається, що у стародавніх Помпеях було близько 80 термополіїв.

Помпеї та сусіднє місто Геркуланум загинули під час потужного виверження вулкану Везувій у 79 році н.е. Після археологічних розкопок протягом XVIII-XX століть та облаштування музею просто неба Помпеї стали другою найбільш відвідуваною історичною пам’яткою Італії - після Колізею.

У 2019 році, до пандемії коронавірусу, музей відвідали близько мільйона туристів.