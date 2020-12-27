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Додон одразу після відставки з посади президента поїхав до Москви

Неділя, 27 грудня 2020, 12:02

Ігор Додон, який до 24 грудня був президентом Молдови, одразу після інавгурації Маї Санду поїхав до Москви. 

Як пише "Європейська правда", про це експрезидент сам повідомив у Facebook, опублікувавши низку повідомлень і фото з поїздки 25-26 грудня.

Здоровья и счастья всем рядом со своими близкими !!!

Опубліковано Dodon Igor Субота, 26 грудня 2020 р.

Ігор Додон назвав поїздку "робочим візитом" та пише, що був у Москві разом зі спікером парламенту Зінаїдою Гречаний, віцеспікером парламенту, башканом Гагаузької автономії та мером Кишинева. 

Як розповідає Додон у своїх дописах, він зустрічався із заступником глави адміністрації Путіна Дмитрієм Козаком для обговорення "стратегічного партнерства" між Молдовою та Росією і регіональної співпраці; також - із главою Держдуми Федеральних зборів РФ В'ячеславом Володіним. 

 

Крім того, була зустріч з лідером партії "Справедлива Росія". З ним говорили про "перспективи співпраці" з Партією соціалістів Додона та про можливість постачання до Молдови російської вакцини від коронавірусу. 

Нагадаємо, 24 грудня новий президент Молдови Мая Санду склала присягу.

Ігор Додон, його політсила та їхні союзники у парламенті за останні тижні перед цим вдалися до низки кроків, що створюють проблеми для нової президентки та країни загалом.  

Детальніше про це читайте у статті: Повний Додон: як проросійські сили руйнують Молдову напередодні інавгурації Маї Санду.

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