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У Німеччині кількість померлих від коронавірусу перевищила 30 тисяч осіб

Понеділок, 28 грудня 2020, 13:02

У Німеччині підтверджена кількість загиблих від епідемії коронавірусу перевищила 30 тисяч осіб. 

Про це свідчать дані німецького Інституту Роберта Коха в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

За останні 24 години в країні було зареєстровано ще 348 смертей, в результаті чого загальне число загиблих склало 30 126.

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Число підтверджених випадків коронавірусу зросло на 10 976 до 1,65 мільйона. 

Це зростання є набагато нижчим, ніж спостерігалось тиждень тому, але його можна пояснити меншою кількістю тестів і різдвяним періодом.

У Німеччині рівень смертності на першому етапі епідемії був відносно низьким, але в останні тижні тут помирали сотні людей щоденно.

У Німеччині на вихідних стартувала кампанія з вакцинації від коронавірусу. В першу чергу імунізуються люди старші 80 років, а також особи, які здійснюють догляд, і персонал лікарень з групи особливого ризику.

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