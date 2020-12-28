У Німеччині кількість померлих від коронавірусу перевищила 30 тисяч осіб

У Німеччині підтверджена кількість загиблих від епідемії коронавірусу перевищила 30 тисяч осіб.

Про це свідчать дані німецького Інституту Роберта Коха в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

За останні 24 години в країні було зареєстровано ще 348 смертей, в результаті чого загальне число загиблих склало 30 126.

Читайте також У Німеччині першою вакцину отримала 101-річна жінка

Число підтверджених випадків коронавірусу зросло на 10 976 до 1,65 мільйона.

Це зростання є набагато нижчим, ніж спостерігалось тиждень тому, але його можна пояснити меншою кількістю тестів і різдвяним періодом.

У Німеччині рівень смертності на першому етапі епідемії був відносно низьким, але в останні тижні тут помирали сотні людей щоденно.

У Німеччині на вихідних стартувала кампанія з вакцинації від коронавірусу. В першу чергу імунізуються люди старші 80 років, а також особи, які здійснюють догляд, і персонал лікарень з групи особливого ризику.