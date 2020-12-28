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В Германии количество умерших от коронавируса превысило 30 тысяч человек

Понедельник, 28 декабря 2020, 13:02

В Германии подтвержденное число погибших от эпидемии коронавируса превысило 30 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные немецкого Института Роберта Коха в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

За последние 24 часа в стране было зарегистрировано еще 348 смертей, в результате чего общее число погибших составило 30 126.

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Число подтвержденных случаев коронавируса выросло на 10 976 до 1,65 миллиона.

Этот рост намного ниже, чем наблюдался неделю назад, но его можно объяснить меньшим количеством тестов и рождественским периодом.

В Германии уровень смертности на первом этапе эпидемии был относительно низким, но в последние недели здесь умирали сотни людей ежедневно.

В Германии на выходных стартовала кампания по вакцинации от коронавируса. В первую очередь иммунизируются люди старше 80 лет, а также лица, осуществляющие уход, и персонал больниц из группы особого риска.

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