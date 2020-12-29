Додон заявил, что готов прививаться только российской вакциной

Бывший президент Молдовы Игорь Додон заявил, что готов сделать прививку от коронавируса COVID-19, но только российской вакциной, потому что не доверяет "западным аналогам".

Об этом он сказал в интервью агентству ТАСС, сообщает "Европейская правда".

"У нас вакцины в Молдове еще нет. Я, конечно, готов вакцинироваться, но я неоднократно говорил, что только российской вакциной. Не верю я этим западным аналогам, которые быстренько сделали, чтобы показать, что не только российская вакцина есть, но есть и у них", - сказал Додон.

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Он сравнил усилия по изготовлению вакцины с гонкой вооружений в период холодной войны.

"А сейчас (на Западе - Ред.) увидели, что Россия сделала эффективную вакцину, быстренько они что-то поняли и говорят, что у них тоже есть. Рисковать этим я не намерен. Рекомендовал и рекомендую всем нашим гражданам, которые примут решение вакцинироваться - только российской вакциной", - сказал Додон.

Ранее Додон заявлял, что готов стать "первым из молдавских граждан", протестующих на себе российскую вакцину.

Напомним, Игорь Додон, который до 24 декабря был президентом Молдовы, сразу после инаугурации Майи Санду поехал в Москву.