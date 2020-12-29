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НАТО активізує зусилля із захисту від загрози біологічної зброї

Вівторок, 29 грудня 2020, 10:37

НАТО активізує свої зусилля в області розробки заходів захисту від біологічної зброї. 

Про це розповів генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю dpa, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Таке рішення ухвалили на тлі нинішньої пандемії. Хоча новий коронавірус не було створено в лабораторних умовах, проте він демонструє небезпеки, пов'язані з можливим використанням біологічних бойових агентів, зазначив Столтенберг.

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"Ця зброя, як і хімічна зброя, заборонена міжнародним правом. Однак ми повинні бути готові до її використання, тому що ми знаємо, що вона все ще існує", - підкреслив Столтенберг. 

Він зазначив, що для запобігання можливої ​​загрози НАТО вже працює над поліпшенням обміну розвідданими з партнерами, адже біологічну зброю можуть застосувати не тільки державні суб'єкти, а й терористи.

Нагадаємо, в червні генсек НАТО закликав країн-членів Альянсу досягти поставлених цілей щодо витрат на оборону, попри економічні труднощі внаслідок пандемії коронавірусу.

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