Генсек НАТО закликає виконати цілі витрат на оборону, попри пандемію

Генсек НАТО закликав країн-членів Альянсу досягти поставлених цілей щодо витрат на оборону, попри економічні труднощі внаслідок пандемії коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у коментарі німецькому виданню Die Welt.

Генеральний секретар Єнс Столтерберг зазначив, що внаслідок пандемії країни мають економічні проблеми, і для виходу з ситуації вдаються до додаткових витрат. Водночас, безпекові виклики, які існували до пандемії коронавірусу, не зменшилися.

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"Росія продовжує нарощувати свою військову потужність. Глобальний баланс сил змінюється, внаслідок посилення Китаю, а терористична організація "Ісламська держава" знову намагається відвоювати позиції у Сирії та Іраку", - зазначив Єнс Столтенберг.

Країни НАТО домовилися до 2024 року збільшити свої витрати на оборону до 2% ВВП.

Німеччина в останні роки суттєво наростила свої видатки на оборону, але все одно у 2019 році вони досягли лиш 1,38% ВВП.

Для порівняння, оборонні видатки США у 2019 році склали 3,4% ВВП – близько 730 млрд доларів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп критикує європейських союзників, зокрема Німеччину, за недостатні внески у колективну безпеку.

Днями у ЗМІ з’явилася інформація про те, що у Білому домі вже прийняли рішення на третину скоротити контингент американських військових у Німеччині.

Офіційно США цю інформацію не підтвердили, а в Берліні заявили, що поки не отримували підтвердження з Вашингтона про те, що Сполучені Штати планують вивести тисячі військовослужбовців з Німеччини.