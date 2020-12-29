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НАТО активизирует усилия по защите от угрозы биологического оружия

Вторник, 29 декабря 2020, 10:37

НАТО активизирует свои усилия в области разработки мер защиты от биологического оружия.

Об этом рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью dpa, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Такое решение было принято на фоне нынешней пандемии. Хотя новый коронавирус не был создан в лабораторных условиях, однако он демонстрирует опасности, связанные с возможным использованием биологических боевых агентов, отметил Столтенберг.

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"Это оружие, как и химическое оружие, запрещено международным правом. Однако мы должны быть готовы к его использованию, потому что мы знаем, что оно все еще существует", - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что для предотвращения возможной угрозы НАТО уже работает над улучшением обмена разведданными с партнерами, ведь биологическое оружие могут применить не только государственные субъекты, но и террористы.

Напомним, в июне генсек НАТО призвал страны-члены достичь поставленных целей по расходам на оборону, несмотря на экономические трудности в результате пандемии коронавируса.

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