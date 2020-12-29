Кулеба відповів критикам про вибір Маркарової на посаду посла в США

Глава МЗС Дмитро Кулеба став на захист кандидатури Оксани Маркарової, колишнього міністра фінансів, на посаду посла України в США.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті "День", повідомляє "Європейська правда".

"Ніхто, крім вузької частини української дипломатичної спільноти, очолюваної Костянтином Івановичем (Грищенком, колишнім главою МЗС і експослом в США. - ЄП.), до якого я тепло ставлюся і поважаю, не вважає Маркарову негідним кандидатом на цю посаду", - заявив Кулеба.

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Він висловив впевненість, що Маркарова стане успішним послом, оскільки має досвід співпраці з США.

"А кого треба призначати послом у США? А чому не може бути людина, яка дуже добре розуміє Америку, тому що взаємодіяла зі США і має успішний досвід взаємодії? Міністр фінансів не може не бути дипломатом за визначенням. Я про це одразу казав", - підкреслив Кулеба.

Він також зазначив, що кадрова ситуація в МЗС дійшла до того моменту, коли "нам потрібно вливати свіжу кров на всіх рівнях". "То так, я виходжу на зовнішній ринок і шукаю кандидатів на посади посла", - сказав міністр.

20 листопада Кулеба повідомив, що запропонував ексміністра фінансів Оксану Маркарову на посаду посла України в США.

Він запевнив, що задоволений роботою нинішнього посла України у США Володимира Єльченка і внесення кандидатури нового посла не пов’язане з питаннями до нього.

Оксана Маркарова була міністром фінансів України з 8 червня 2018 (до 22 листопада - в.о.) до 4 березня 2020 року, залишившись на посаді після виборів до Верховної ради та зміни уряду.

Після відставки Маркарова заявила, що повертається у бізнес та зареєструвала стартап.