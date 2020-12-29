Кулеба ответил критикам о выборе Маркаровой на должность посла в США

Глава МИД Дмитрий Кулеба встал на защиту кандидатуры Оксаны Маркаровой, бывшего министра финансов, на должность посла Украины в США.

Об этом он сказал в интервью газете "День", сообщает "Европейская правда".

"Никто, кроме узкой части украинского дипломатического сообщества, возглавляемой Константином Ивановичем (Грищенко, бывшим главой МИД и экс-послом в США. - ЕП.), к которому я тепло отношусь и уважаю, не считает Маркарову недостойным кандидатом на эту должность", - заявил Кулеба.

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Он выразил уверенность, что Маркарова станет успешным послом, поскольку имеет опыт сотрудничества с США.

"А кого надо назначать послом в США? А почему не может быть человек, который очень хорошо понимает Америку, потому что взаимодействовал с США и имеет успешный опыт взаимодействия? Министр финансов не может не быть дипломатом по определению. Я об этом сразу говорил", - подчеркнул Кулеба.

Он также отметил, что кадровая ситуация в МИД дошла до того момента, когда "нам нужно вливать свежую кровь на всех уровнях". "Поэтому так, я выхожу на внешний рынок и ищу кандидатов на должности посла", - сказал министр.

20 ноября Кулеба сообщил, что предложил экс-министра финансов Оксану Маркарову на должность посла Украины в США.

Он заверил, что доволен работой нынешнего посла Украины в США Владимира Ельченко и внесение кандидатуры нового посла не связано с вопросами к нему.

Оксана Маркарова была министром финансов Украины с 8 июня 2018 (до 22 ноября - и.о.) до 4 марта 2020 года, оставшись на посту после выборов в Верховную раду и смены правительства.

После отставки Маркарова заявила, что возвращается в бизнес и зарегистрировала стартап.