Організатор гей-вечірок у Брюсселі каже, що у нього бували і політики з Польщі та України

Організатор секс-вечірки в Брюсселі, на якій затримали євродепутата від угорської партії "Фідес" стверджує, що гостями його заходів є політики з низки країн світу, в тому числі Польщі і України.

Про це Давід Манжелі, господар п’ятничної вечірки, на якій затримали депутата, розповів в інтерв’ю польському порталу Onet.

Видання наголошує, що не може перевірити твердження Манжелі і публікує його висловлювання з застереженням, що це його версія подій. В той же час портал зазначає, що участь в останній оргії євродепутата з Угорщини та дипломата з Естонії вже підтверджена, і це свідчить про те, що на заходах Манжелі бували політики з різних країн.

"Спочатку, близько півтора років тому, зі мною зв'язалися два політики, які чули про мої вечірки від брюссельських знайомих. Потім зголосилися ще двоє, які дізналися про них від колег з Німеччини" - розповідає Манжелі.

За його словами, регулярними гостями його вечірок є чотири політики правлячої партії Польщі "Право і справедливість", прізвищ яких він називати не хоче.

Манжелі додав, що з польських політиків у нього тільки ті, хто належить до "Права і справедливості". Але в його сексімпрезах беруть участь і громадські діячі з інших країн.

"У нас є політики з України, Франції, Німеччини, Нідерландів, Люксембургу, Швейцарії чи Іспанії. Однак найчастішими гостями є поляки та угорці", - зазначає він.

Щодо угорців, то за його словами, заходи відвідували щонайменше 9 політиків "Фідес", як європейських, так і національних.

Нагадаємо, Йожеф Саєр, європейський депутат від правлячої партії Угорщини, яка вороже ставиться до прав ЛГБТ, був змушений покинути посаду після того, як його спіймали на секс-вечірці за участі здебільшого чоловіків в Брюсселі у п'ятницю.

Вечірка відбулася в будівлі на одній з центральних вулиць Брюсселя, за даними бельгійської преси, у "гей-районі" бельгійської столиці.

Всі 25 учасників, більшість з яких чоловіки, були оштрафовані за порушення заходів по боротьбі з коронавірусом. Коли прибули правоохоронці, учасники вечірки були майже голі і грали у гру.

Манжелі в інтерв'ю розповів, що поліцейські вимагали у всіх документи і, за його словами, були агресивні.

"Між нами і ними навітьсталася сварка. Деякі учасники намагалися розстебнути поліцейським штани, тому що думали, що це якась забава", - каже Манжелі.

Примітно, що Саєр є одним із авторів спірної Конституції Угорщини, яку правозахисники розкритикували за створення несприятливого середовища для ЛГБТ-спільноти. Зокрема, у документі міститься текст "Угорщина захищає інститут шлюбу як союзу чоловіка і жінки".