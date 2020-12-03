У Суді ЄС можуть уточнити правила компенсацій за зміну аеропорту прибуття

Генеральний адвокат Суду ЄС запропонував уточнити правила щодо компенсацій пасажирам авіакомпаній в разі зміни аеропорту прибуття.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в опублікованій сьогодні думці адвоката.

Пасажир Austrian Airlines подав позов до авіакомпанії з вимогою одноразової компенсації в розмірі 250 євро, оскільки його рейс з Відня до Берліна був затриманий понад крайнього часу, дозволеного відповідно до обмежень на польоти в нічний час, що діють в аеропорту призначення, для якого було зроблено бронювання (Берлін-Тегель), і був перенаправлений в аеропорт Берлін-Шенефельд.

Посадка в Берлін-Шенефельд відбулася на 58 хвилин пізніше, ніж спочатку планувалося в Берлін-Тегель. Крім того, Берлін-Шенефельд знаходиться в 24 км, тобто в 41 хвилині, від будинку пасажира, а відстань між Берлін-Тегель і його будинком становить 8 км, тобто 15 хвилин. Austrian Airlines не пропонувала пасажирам альтернативний транспорт з Берлін-Шенефельд в Берлін-Тегель.

Austrian Airlines відмовилася виплатити компенсацію, стверджуючи, що пасажир затримався всього на 58 хвилин і що він зміг без проблем повернутися додому на іншому транспорті з альтернативного аеропорту.

Австрійський суд, розглядаючи справу, направив до Суду ЄС низку питань щодо тлумачення регламенту.

Генеральний адвокат Прііт Пікамяе пропонує Суду встановити, що в разі приземлення рейсу не в тому аеропорту, для якого було зроблене бронювання, але який знаходиться в тому ж місті або регіоні, пасажир не має права на компенсацію на тій підставі, що рейс був скасований.

Право на компенсацію виникає лише в тому випадку, якщо в результаті зміни маршруту пасажир затримується на три години або більше, щоб дістатися до аеропорту, для якого було зроблено бронювання, або іншого найближчого пункту призначення, узгодженого з авіаперевізником.

"У цьому контексті авіакомпанія повинна проявити ініціативу і запропонувати пасажиру взяти на себе витрати з доставки пасажира в аеропорт, в якому було оформлено бронювання, або в інший довколишній пункт призначення, узгоджений з пасажиром. Положення про права авіапасажирів прямо передбачає це зобов'язання з надання допомоги, і пасажир, який опиняється в аеропорту, який не є тим аеропортом, для якого було зроблено бронювання, знаходиться в ситуації, в якій йому або їй потрібна допомога", - пояснив адвокат.

Думка генерального адвоката суду не є остаточним рішенням, але зазвичай суд підтверджує її. У суддів ЄС є три місяці, щоб ухвалити вердикт.