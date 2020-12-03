В Суде ЕС могут уточнить правила компенсаций за изменение аэропорта прибытия

Генеральный адвокат Суда ЕС предложил уточнить правила относительно компенсаций пассажирам авиакомпаний в случае изменения аэропорта прибытия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном сегодня выводе адвоката.

Пассажир Austrian Airlines подал иск к авиакомпании с требованием единовременной компенсации в размере 250 евро, поскольку его рейс из Вены в Берлин был задержан сверх крайнего времени, разрешенного в соответствии с ограничениями на полеты в ночное время, действующими в аэропорту назначения, для которого было сделано бронирование (Берлин Тегель), и был перенаправлен в аэропорт Берлина "Шенефельд".

Посадка в Берлин-Шенефельд произошла на 58 минут позже, чем первоначально планировалось в Берлин-Тегель. Кроме того, Берлин-Шенефельд находится в 24 км, то есть в 41 минуте, от дома пассажира, а расстояние между Берлин-Тегель и его домом составляет 8 км, то есть 15 минут. Austrian Airlines не предлагала пассажирам альтернативный транспорт из Берлин-Шенефельд в Берлин-Тегель.

Austrian Airlines отказалась выплатить компенсацию, утверждая, что пассажир задержался всего на 58 минут и что он смог без труда вернуться домой на другом транспорте из альтернативного аэропорта.

Австрийский суд, рассматривая дело, направил в Суд ЕС ряд вопросов относительно толкования регламента.

Генеральный адвокат Приит Пикамяэ предлагает Суду установить, что в случае приземления рейса не в том аэропорту, для которого было проведено бронирование, но которой находится в том же городе или регионе, пассажир не имеет права на компенсацию на том основании, что рейс был отменен.

Право на компенсацию возникает только в том случае, если в результате изменения маршрута пассажир задерживается на три часа или более, чтобы добраться до аэропорта, для которого было сделано бронирование, или другого ближайшего пункта назначения, согласованного с авиаперевозчиком.

"В этом контексте авиакомпания должна проявить инициативу и предложить пассажиру взять на себя расходы по доставке пассажира в аэропорт, в котором было оформлено бронирование, или в другой близлежащий пункт назначения, согласованный с пассажиром. Положение о правах авиапассажиров прямо предусматривает это обязательство по оказанию помощи, и пассажир, который оказывается в аэропорту, не являющемся тем аэропортом, для которого было сделано бронирование, находится в ситуации, в которой ему или ей требуется помощь", - пояснил адвокат.

Мнение генерального адвоката суда не является окончательным решением, но обычно суд подтверждает его. У судей ЕС есть три месяца, чтобы принять вердикт.