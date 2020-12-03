У Бельгії розповіли, кого вакцинуватимуть від коронавірусу в першу чергу
Бельгія, у разі затвердження вакцини від коронавірусу регулятором ЄС, сподівається розпочати вакцинацію вже у січні та спершу - для найбільш вразливих груп населення.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Soir.
Прем’єр-міністр Александр де Кроо оголосив, що кампанія вакцинації має початися 5 січня.
Першими у черзі на отримання вакцини будуть мешканці та персонал будинків для літніх людей, далі - персонал інших закладів піклування та усіх медичних закладів. Наступними зможуть вакцинуватися особи старші 65 років, далі - група віком 45-65 років з хронічними захворюваннями.
Якщо вакцина від BioNTech-Pfizer отримає дозвіл на використання у ЄС, Бельгія у січні отримає перші 600 000 доз.
Нагадаємо, на початку тижня розробники вакцини Moderna та BioNTech-Pfizer подали свої вакцини на затвердження до європейського регулятора.