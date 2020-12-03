В Бельгии рассказали, кого будут вакцинировать от коронавируса в первую очередь

Бельгия, в случае утверждения вакцины от коронавируса регулятором ЕС, надеется начать вакцинацию уже в январе и сначала - для наиболее уязвимых групп населения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Soir.

Премьер-министр Александр де Кроо объявил, что кампания вакцинации должна начаться 5 января.

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Первыми в очереди на получение вакцины будут жители и персонал домов престарелых, далее - персонал других учреждений опеки и всех медицинских учреждений. Следующими смогут вакцинироваться лица старше 65 лет, далее - группа возрастом 45-65 лет с хроническими заболеваниями.

Если вакцина от BioNTech-Pfizer получит разрешение на использование в ЕС, Бельгия в январе получит первые 600 000 доз.

Напомним, в начале недели разработчики вакцины Moderna и BioNTech-Pfizer подали свои вакцины на утверждение европейского регулятора.