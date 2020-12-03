Британія перетнула позначку в 60 тисяч смертей від COVID-19

Загальна кількість загиблих від COVID-19 у Великій Британії перевищила 60 тисяч осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Офіційні щоденні дані свідчать, що за останню добу було зареєстровано 414 нових смертей, в результаті чого загальна кількість померлих з початку пандемії склала 60 113.

Число смертей за останні сім днів склало 3085, що на 5% менше, ніж було зафіксовано за попередні сім днів.

У четвер Велика Британія повідомила про 14 879 нових випадків зараження коронавірусом, в результаті чого загальне число за останні сім днів склало 100 857. Це на 17% менше, ніж за попередній семиденний період.

Загальна кількість хворих з початку пандемії склала 1 674 134 особи.

Британія стала першою країною в Європі, де було зареєстровано 50 тисяч випадків смерті від коронавірусу. Цю позначку країна перетнула 12 листопада.

Британія стала першою західною країною, яка схвалила вакцину проти COVID-19.