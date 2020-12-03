Британия пересекла отметку в 60 тысяч смертей от COVID-19

Общее количество погибших от COVID-19 в Великобритании превысило 60 тысяч человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Официальные ежедневные данные свидетельствуют, что за последние сутки было зарегистрировано 414 новых смертей, в результате чего общее количество умерших с начала пандемии составило 60113.

Число смертей за последние семь дней составило 3085, что на 5% меньше, чем было зафиксировано за предыдущие семь дней.

В четверг Великобритания сообщила о 14 879 новых случаях заражения коронавируса, в результате чего общее число за последние семь дней составило 100 857. Это на 17% меньше, чем за предыдущий семидневный период.

Общее количество заболевших с начала пандемии составило 1 674 134 человека.

Великобритания стала первой страной в Европе, где было зарегистрировано 50 тысяч случаев смерти от коронавируса. Эту отметку страна пересекла 12 ноября.

Великобритания стала первой западной страной, которая одобрила вакцину против COVID-19.