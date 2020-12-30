В Туреччину прибула перша партія вакцини з Китаю

У середу 30 грудня з Пекіна до Анкари прибула ​​перша партія вакцини від коронавірусу китайської компанії SinoVac Biotech.

Про це повідомила турецьке державне агентство Anadolu, пише "Європейська правда.

Авіалайнер Boeing 777 з 17 контейнерами вакцини здійснив посадку в столичному аеропорту Есенбога у середу вранці. Три мільйони доз вакцини китайського виробництва доставлені до Туреччини рейсом TK 6175.

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Глава МОЗ Туреччини Фахреттін Коджа повідомив раніше, що Інститут фармацевтики і медичного обладнання Туреччини приступить до тестування вакцини.

За словами міністра, тестування триватиме 14 днів і по завершенню почнеться масова вакцинація населення.

Поставка вакцини в Туреччину затрималася через спалах на китайській митниці.

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Коджа раніше заявляв, що Туреччина отримає 50 мільйонів доз вакцини SinoVac, і що перші 20 мільйонів доз будуть доставлені протягом грудня та січня.

Міністр також повідомив, що країна придбає до 30 мільйонів доз ще однієї вакцини, розробленої компаніями BioNTech і Pfizer.

Наразі щеплення не будуть обов'язковими, і Туреччина має на меті переконати громадськість у необхідності вакцинації проти коронавірусу.