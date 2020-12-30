В Туреччину прибула перша партія вакцини з Китаю
У середу 30 грудня з Пекіна до Анкари прибула перша партія вакцини від коронавірусу китайської компанії SinoVac Biotech.
Про це повідомила турецьке державне агентство Anadolu, пише "Європейська правда.
Авіалайнер Boeing 777 з 17 контейнерами вакцини здійснив посадку в столичному аеропорту Есенбога у середу вранці. Три мільйони доз вакцини китайського виробництва доставлені до Туреччини рейсом TK 6175.
Глава МОЗ Туреччини Фахреттін Коджа повідомив раніше, що Інститут фармацевтики і медичного обладнання Туреччини приступить до тестування вакцини.
За словами міністра, тестування триватиме 14 днів і по завершенню почнеться масова вакцинація населення.
Поставка вакцини в Туреччину затрималася через спалах на китайській митниці.
Коджа раніше заявляв, що Туреччина отримає 50 мільйонів доз вакцини SinoVac, і що перші 20 мільйонів доз будуть доставлені протягом грудня та січня.
Міністр також повідомив, що країна придбає до 30 мільйонів доз ще однієї вакцини, розробленої компаніями BioNTech і Pfizer.
Наразі щеплення не будуть обов'язковими, і Туреччина має на меті переконати громадськість у необхідності вакцинації проти коронавірусу.