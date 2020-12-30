В Турцию прибыла первая партия вакцины из Китая

В среду 30 декабря с Пекина в Анкару прибыла первая партия вакцины от коронавируса китайской компании SinoVac Biotech.

Об этом сообщило турецкое государственное агентство Anadolu, пишет "Европейская правда.

Авиалайнер Boeing 777 с 17 контейнерами вакцины совершил посадку в столичном аэропорту Эсенбога в среду утром. Три миллиона доз вакцины китайского производства доставлены в Турцию рейсом TK 6175.

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Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил ранее, что Институт фармацевтики и медицинского оборудования Турции приступит к тестированию вакцины.

По словам министра, тестирование продлится 14 дней и по завершению начнется массовая вакцинация населения.

Поставка вакцины в Турцию задержалась из-за вспышки на китайской таможне.

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Коджа ранее заявлял, что Турция получит 50 млн доз вакцины SinoVac, и первые 20 млн доз будут доставлены в течение декабря и января.

Министр также сообщил, что страна приобретет до 30 млн доз еще одной вакцины, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer.

Сейчас прививки не будут обязательными, и Турция хочет убедить общественность в необходимости вакцинации против коронавируса.