Палата громад схвалила торгову угоду між ЄС і Британією

Члени Палати громад британського парламенту переважною більшістю підтримали торгову угоду між ЄС і Британією після Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Угоду, укладену напередодні Різдва, підтримав 521 депутат, проти були 73.

Угода, яка розтягується на 1246 сторінок і охоплює торгівлю на суму 660 мільярдів фунтів стерлінгів, тепер буде передана в Палату лордів для розгляду перами.

Уряд сподівається, що угода пройде всі необхідні парламентські етапи протягом одного дня в середу.

Відтак угода буде повністю ратифікована до закінчення перехідного періоду Brexit в 23.00 напередодні Нового року.

Як повідомлялося, глави керівних органів ЄС у середу вранці підписали угоду про торгівлю та співробітництво з Британією після виходу королівства зі складу Євросоюзу.

Далі угоду мають розглянути Європейський парламент і Рада ЄС, перш ніж вона буде ратифікована Євросоюзом.

Пізня домовленість щодо угоди означає, що парламентська ратифікація до кінця року неможлива, і тому йдеться про "тимчасове застосування" угоди з 1 січня.

Детальніше про це читайте у статті: Brexit на Різдво: як Британія та ЄС домовилися уникнути "жорсткого" розлучення.