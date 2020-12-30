Палата общин одобрила торговое соглашение между ЕС и Британией

Члены Палаты общин британского парламента подавляющим большинством поддержали торговое соглашение между ЕС и Британией после Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Соглашение, заключенное накануне Рождества, поддержал 521 депутат, против были 73.

Сделка, которая растягивается на 1246 страниц и охватывает торговлю на сумму 660 миллиардов фунтов стерлингов, теперь будет передана в Палату лордов для рассмотрения пэрами.

Правительство надеется, что соглашение пройдет все необходимые парламентские этапы в течение одного дня в среду.

Поэтому соглашение будет полностью ратифицировано до окончания переходного периода Brexit в 23.00 накануне Нового года.

Как сообщалось, главы руководящих органов ЕС в среду утром подписали соглашение о торговле и сотрудничестве с Британией после выхода королевства из состава Евросоюза.

Далее соглашение должны рассмотреть Европейский парламент и Совет ЕС, прежде чем оно будет ратифицировано Евросоюзом.

Поздняя договоренность по соглашению означает, что парламентская ратификация до конца года невозможна, и поэтому речь идет о "временном применении" соглашения с 1 января.