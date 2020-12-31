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У Чехії другий день поспіль рекорд заражень - майже 17 тисяч

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У Чехії другий день поспіль рекорд заражень - майже 17 тисяч

Четвер, 31 грудня 2020, 12:55

У Чехії щоденний приріст хворих на коронавірус другий день поспіль перевищив 16 тисяч випадків, майже досягнувши позначки у 17 тисяч.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на IDNES, про це оголосили в органах охорони здоров’я.

За останні 24 години в країні підтвердили 16 939 нових заражень, що є новим рекордом з початку епідемії (населення Чехії - 10,7 млн). При цьому, позитивні - 52% з усіх зроблених тестів, тоді як епідемія вважається контрольованою з показником до 5%. 

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У лікарнях перебувають 5900 хворих на коронавірус - на 200 більше, ніж попереднього дня. З них 845 - у важкому стані. За добу 75 хворих померли, збільшивши загальну кількість загиблих з початку епідемії до 11 580.

З 718 661 осіб, у яких підтвердили коронавірус з початку епідемії у Чехії, наразі хворі - 114 500, що є найбільшою кількістю з початку листопада. Вже одужали - 592 тисячі пацієнтів.  

Нагадаємо, з 27 грудня країна повернулася до найжорсткішого рівня карантинних обмежень, що передбачає закриття всіх магазинів, окрім продуктових супермаркетів та аптек. Також буде діяти комендантська година з 9 вечора до 5 ранку. 

На додачу до вже закритих ресторанів, готелів, басейнів та спортзалів, закрили також сферу послуг та школи. 

Зазначимо, цього ж дня Чехія, разом з усіма країнами ЄС, почала масову вакцинацію від коронавірусу вакциною Pfizer-BioNTech, яка першою отримала дозвіл європейського регулятора.

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Чехія Коронавірус
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