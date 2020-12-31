В Чехии второй день подряд рекорд заражений - почти 17 тысяч

В Чехии ежедневный прирост больных коронавирус второй день подряд превысил 16 000 случаев, почти достигнув отметки в 17 тысяч.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на IDNES, об этом объявили в органах здравоохранения.

За последние 24 часа в стране подтвердили 16 939 новых заражений, что является новым рекордом с начала эпидемии (население Чехии - 10,7 млн). При этом, положительные - 52% из всех сделанных тестов, тогда как эпидемия считается контролируемой с показателем до 5%.

В больницах находятся 5900 больных коронавирусом - на 200 больше, чем накануне. Из них 845 - в тяжелом состоянии. За сутки 75 больных умерли, увеличив общее количество погибших с начала эпидемии до 11 580.

Из 718 661 человек, у которых подтвердили коронавирус с начала эпидемии в Чехии, сейчас больны - 114 500, что является наибольшим количеством с начала ноября. Уже выздоровели - 592 000 пациентов.

Напомним, с 27 декабря страна вернулась к самому жесткому уровню карантина, что предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продуктовых супермаркетов и аптек. Также будет действовать комендантский час с 9 вечера до 5 утра.

В дополнение к уже закрытым ресторанам, гостиницам, бассейнам и спортзалам, закрыли также сферу услуг и школы.

Отметим, в этот же день Чехия, вместе со всеми странами ЕС, начала массовую вакцинацию от коронавируса вакциной Pfizer-BioNTech, которая первой получила разрешение европейского регулятора.