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У Франції за дотриманням комендантської години у новорічну ніч стежитимуть 100 тисяч поліцейських

Четвер, 31 грудня 2020, 13:35

У Франції за дотриманням комендантської години у новорічну ніч стежитимуть 100 тисяч правоохоронців. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Як і анонсували заздалегідь, у святковий вечір виходити з дому після 20-00 без поважної причини буде заборонено.

У своєму зверненні до префектів міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен просить звернути особливу увагу на великі вечірки, що зараз заборонено, а також - протидіяти хуліганським підпалам авто та іншому вандалізму, що нерідко трапляється у новорічну ніч останніми роками.

Загалом за порядком на вулицях будуть стежити щонайменш 100 000 поліцейських, з посиленим контролем у центрі міст та кварталах, де найчастіше фіксувалися якісь інциденти в попередні роки.

У поліції зазначили, що будуть дивитися на фасади будинків з метою виявляти великі незаконні вечірки - окрім того, що реагуватимуть на повідомлення сусідів. 

Згідно з діючими карантинними обмеженнями, збиратися можна компаніями не більше 6 осіб.

Раніше у соцопитуванні понад 60% французів відповіли, що планують святкувати Різдво меншою компанією, ніж зазвичай. Водночас, 37% допускали більші зібрання, у тому числі більше 10 осіб. 

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Франція
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