Во Франции за соблюдением комендантского часа в новогоднюю ночь будут следить 100 тысяч полицейских

Во Франции за соблюдением комендантского часа в новогоднюю ночь будут следить 100 тысяч правоохранителей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Как и анонсировали заранее, в праздничный вечер выходить из дома после 20-00 без уважительной причины будет запрещено.

В своем обращении к префектам министр внутренних дел Жераль Дарманен просит обратить особое внимание на большие вечеринки, запрещенные карантинными ограничениями, а также - противодействовать хулиганским поджогам автомобилей и другом вандализму, что нередко случается в новогоднюю ночь.

Всего за порядком на улицах будут следить как минимум 100 000 полицейских, с усиленным контролем в центре городов и кварталах, где чаще всего фиксировались какие-то инциденты в предыдущие годы.

В полиции отметили, что будут смотреть на фасады домов с целью выявлять большие незаконные вечеринки - кроме того, что реагировать на сообщения соседей.

Согласно действующим карантинными ограничениями, собираться можно компаниями не более 6 человек.

Ранее в соцопросе более 60% французов ответили, что планируют праздновать Рождество меньшей компанией, чем обычно. В то же время, 37% допускали большие собрания, в том числе более 10 человек.