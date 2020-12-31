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Кількість німецьких компаній у Росії впала на 7% в 2020 році 

Четвер, 31 грудня 2020, 16:06

Кількість німецьких компаній, що працюють в Росії, скоротилося на 7% за минулий рік на тлі загострення політичної напруженості і пандемії коронавірусу.

Про це заявила Німецько-російська торгова палата (АНК), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

За даними AHK, в кінці 2020 року в податкових органах Росії зареєстрована 3971 німецька компанія або представники компаній з використанням німецького капіталу, що на 303 менше, ніж в 2019 році.

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Причиною зниження активності німецького бізнесу в РФ, крім пандемії, називають напружені політичні відносини між Берліном і Москвою.  ЄС і Росія ввели один проти одного численні санкції і контрсанкціі.

Згідно з даними AHK, німецька економіка продовжує активно інвестувати в найбільшу за площею країну світу. Однак тенденція відходу німецьких компаній з Росії триває. З 2011 року кількість компаній скоротилася більш ніж на третину, або більш ніж на 2 тисячі, йдеться в повідомленні.

Після слабкого другого кварталу німецькі фірми в Росії інвестували в третьому кварталі близько 700 мільйонів євро.

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