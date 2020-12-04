Оборонный бюджет США останавливает вывод войск Трампом из Германии

Ежегодного законопроекта о расходах на оборону США, представленный в Конгрессе, предусматривает остановку вывода войск из Германии, запланированную президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Закон, который все еще должен быть принят Конгрессом, будет запрещать вывод американских военнослужащих из Германии на период до 120 дней после того, как министр обороны представит Конгрессу анализ последствий вывода.

Законопроект, который также направлен на ограничение или осложнение вывода войск из Афганистана или Южной Кореи, представляет собой редкий двухпартийный упрек внешней политике Трампа.

В июле США заявили, что планируют вывести из Германии почти 12 000 военнослужащих, при этом некоторые из этих военнослужащих будут отправлены в другие страны НАТО.

Трамп также объявил о планах частичного вывода войск в июне на фоне длительного спора с Берлином из-за его оборонных расходов, которые намного ниже целевого показателя НАТО в 2% валового внутреннего продукта.

Законопроект также усложнит попытку Трампа вывести войска в Афганистан, заблокировав финансирование движения до тех пор, пока силовые ведомства не оценят последствия.

Закон также налагает аналогичное 90-дневное ограничение на вывод кого-либо из 28 500 американских военнослужащих, дислоцированных в Южной Корее.

Напомним, Трамп пообещал наложить вето на оборонный бюджет, если из него не уберут статью, которая освобождает онлайн-платформы от ответственности за содержание комментариев пользователей.