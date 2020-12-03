Парламент Франції пропонує організувати в країні масове тестування на коронавірус

Національна асамблея - нижня палата парламенту Франції - схвалила резолюцію із закликом до уряду організувати в країні масове тестування на коронавірус, так, як це зробили низка інших європейських країн.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Текст резолюції внесла група "Республіканці". 3 грудня її підтримали 135 голосами проти 8, ще 20 депутатів утрималися.

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У тексті уряд заликають взяти за приклад масову перевірку населення на коронавірус, зазначаючи, що це допоможе виявити чимало безсимптомних хворих та збільшить шанси на те, що Франція уникне чергового локдауну.

Державний секретар з питань дитинства і сім’ї Адріан Таке зазначив, що Франція "серед країн, які тестують найбільше", та що восени за тиждень робили вже більше 2 млн тестів на коронавірус. Також він заявив, що до іноземних прикладів, якими надихнулися депутати - Німеччини, Словаччини, району Ліверпуля у Британії, Південної Кореї - також були питання щодо ефективності.

Окремі депутати зауважили, що зараз заклик вже недоречний та актуальніше було би готуватися до масової вакцинації, а також - що уряд фактично вже анонсував кампанію масового тестування у Гаврі та деяких інших районах.

Нагадаємо, минулими вихідними у Франції після місячного локдауну відкрилися магазини, що торгують другорядними товарами - але з обмеженнями на кількість відвідувачів. Бари і ресторани будуть закритими до 20 січня.

Після найвищих рекордів заражень на початку листопада - понад 60 тисяч за добу - приріст хворих в країні поступово спадає. Минулого тижня найвищий показник становив близько 16 тисяч. За минулу добу виявлили трохи більше 14 тисяч нових заражень.