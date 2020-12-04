Франция представила план вакцинации: три этапа и бесплатные 200 млн доз

Внедрение вакцины против коронавируса во Франции, которое начнется в начале января, будет бесплатным и добровольным с использованием 200 миллионов потенциальных доз 6 различных вакцин.

Такие планы объявило французское правительство, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

План предусматривает три фазы вакцинации в порядке приоритета и исходит из того, что к размещению на рынке будут допущены различные вакцины.

На первом этапе будет доступно очень ограниченное количество вакцин жителям и персоналу медицинских домов престарелых и сотрудников этих учреждений. В период с января по февраль дозы около миллиона человек смогут получить дозу вакцины Pfizer/BioNTech.

На втором этапе, в марте, 14 миллионов человек получат свою дозу в зависимости от их возраста - сначала люди старше 75 лет, затем люди старше 65 лет и медицинские работники старше 55 лет. На этом этапе планируется внедрить другие вакцины: Moderna, AstraZeneca, CureVac и Janssen.

Последний этап плана, ориентированный на остальную часть взрослого населения, может начаться в конце весны. Именно тогда французское правительство ожидает вакцину Sanofi.

Франция выделила 1,5 миллиарда евро на бесплатные вакцины для своего населения.

Иммунолог Ален Фишер будет наблюдать за внедрением вакцины. Ему также придется успокоить одного из самых скептически настроенных к вакцинам населения в Европе. Только 54% французов говорят, что готова пройти вакцинацию.