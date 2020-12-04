У МЗС бачать Україну повноцінним членом НАТО в 2030 році

Заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявила, що в МЗС бачать Україну повноцінним членом НАТО у 2030 році.

Про це вона сказала, коментуючи експертну доповідь стосовно стратегії "НАТО-2030", повідомляє "Європейська правда".

"Україна налаштована оптимістично. У 2030 році ми бачимо себе повноцінним членом Альянсу", - сказала Джапарова у відео, яке виклала на своїй сторінці у Facebook.

Вона підкреслила, що в цьому контексті надання Україні Плану дій щодо членства стане новим потужним імпульсом для подальшого руху шляхом реформ та мобілізації зусиль з метою досягнення критеріїв членства.

Джапарова нагадала, що в опублікованій доповіді підтверджено відданість Альянсу політиці "відкритих дверей" з метою посилення Східного флангу НАТО і нарощування взаємодії зі східними партнерами, зокрема Україною та Грузією.

Нагадаємо, 3 грудня вийшла доповідь спеціальної експертної групи про майбутнє Альянсу до 2030 року.

Спираючись на цей документ та обговорення міністрів закордонних справ, яке триває цими днями в Брюсселі, генсек НАТО Єнс Столтенберг винесе на обговорення лідерів країн Альянсу свої пропозиції щодо так званого процесу НАТО-2030.

Детальніше про це читайте у статті Україна та НАТО-2030: чого чекати Києву від оновленої стратегії Альянсу.