Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров заявила, что в МИД видят Украину полноценным членом НАТО в 2030 году.

Об этом она сказала, комментируя экспертный доклад относительно стратегии "НАТО-2030", сообщает "Европейская правда".

"Украина настроена оптимистично. В 2030 году мы видим себя полноценным членом Альянса", - сказала Джапарова в видео, которое выложила на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что в этом контексте предоставление Украине Плана действий по членству станет новым мощным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и мобилизации усилий с целью достижения критериев членства.

Джапарова напомнила, что в опубликованном докладе подтверждено преданность Альянса политике "открытых дверей" с целью усиления Восточного фланга НАТО и наращивания взаимодействия с восточными партнерами, в частности с Украиной и Грузией.

Напомним, 3 декабря вышел доклад специальной экспертной группы о будущем Альянса до 2030 года.

Опираясь на этот документ и обсуждение министров иностранных дел, которое продолжается в эти дни в Брюсселе, генсек НАТО Йенс Столтенберг вынесет на обсуждение лидеров стран Альянса свои предложения относительно так называемого процесса НАТО-2030.

Подробнее об этом читайте в статье Украина и НАТО-2030: чего ждать Киеву от обновленной стратегии Альянса.