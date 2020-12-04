Зеленський обіцяє залишити кордони вікритими для українців при локдауні

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час локдауну, який очікується в січні, кордони залишаться відкритими для українців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у своєму влозі, опублікованому на Facebook в п'ятницю.

Зеленський заявив, що рекомендував прем’єру не оголошувати локдаун в грудні. Однак, за його словами, його імовірність в січні "існує і не мала".

"Ймовірний локдаун в січні не означає, що вам треба скасовувати заплановану відпустку, здавати авіаквитки. Для громадян України державний кордон буде відкритим і для виїзду, і для в’їзду", - сказав глава держави.

Чи буде державний кордон відкритий також для іноземних громадян, Зеленський не уточнив.

Президент відзначив, що доручив уряду наступного тижня повідомити українцям завчасно, на який період буде запроваджено локдаун.

Нагадаємо, за даними МОЗ станом на 4 грудня список "червоних" країн для українців скоротився до 36.