Зеленский обещает оставить границы открытими для украинцев при локдауне

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время локдауна, который ожидается в январе, границы останутся открытыми для украинцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в своем влоге, опубликованном на Facebook в пятницу.

Зеленский заявил, что рекомендовал премьеру не объявлять локдаун в декабре. Однако, по его словам, его вероятность в январе "существует и немалая".

"Вероятный локдаун в январе не означает, что вам надо отменять запланированный отпуск, сдавать авиабилеты. Для граждан Украины государственная граница будет открытой и для выезда, и для въезда", - сказал глава государства.

Будет ли граница открыта также для иностранных граждан, Зеленский не уточнил.

Президент отметил, что поручил правительству на следующей неделе сообщить украинцам заранее, на какой период будет введен локдаун.