Аеропорт Франкфурта показав статистику ПЛР-тестів: найбільше хворих з Марокко, Косово і Польщі
Аеропорт Франкфурта-на-Майні опублікував дані про проведені серед пасажирів ПЛР-тестів, і найбільшу кількість інфікованих зафіксовано серед громадян Марокко, Косова та Польщі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польський телеканал TVN24.
Пасажири, які прибувають до Німеччини з регіонів з підвищеним ризиком зараження, повинні пройти тест на коронавірус. В аеропорту є можливість пройти безкоштовний ПЛР-тест, для цього необхідно до прибуття зареєструватися в тестовому центрі.
Тести, проведені в інших країнах, приймаються, якщо вони зроблені менше ніж за 48 годин і відповідають офіційним вимогам німецького Інституту Роберта Коха.
Центр Centogene у Франкфурті опублікував статистику проведених в аеропорту тестів в період з 15 липня по 1 грудня 2020 року.
Дані показують, що найвищий відсоток позитивних результатів був у громадян Марокко і Косова - 4,97 і 4,70 відсотка відповідно.
Серед поляків показник склав 4,04%. Відзначається, що тести здали 2684 громадян Польщі, 113 з яких були позитивними.
За Польщею залишилися Боснія і Герцеговина - 3,63 відсотка і Албанія - 3,41 відсотка.
Найбільше тестів було проведено серед громадян Іспанії - 60 318 осіб. З них 224 були позитивними, або 0,37 відсотка.