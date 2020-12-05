Аеропорт Франкфурта показав статистику ПЛР-тестів: найбільше хворих з Марокко, Косово і Польщі

Аеропорт Франкфурта-на-Майні опублікував дані про проведені серед пасажирів ПЛР-тестів, і найбільшу кількість інфікованих зафіксовано серед громадян Марокко, Косова та Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польський телеканал TVN24.

Пасажири, які прибувають до Німеччини з регіонів з підвищеним ризиком зараження, повинні пройти тест на коронавірус. В аеропорту є можливість пройти безкоштовний ПЛР-тест, для цього необхідно до прибуття зареєструватися в тестовому центрі.

Тести, проведені в інших країнах, приймаються, якщо вони зроблені менше ніж за 48 годин і відповідають офіційним вимогам німецького Інституту Роберта Коха.

Центр Centogene у Франкфурті опублікував статистику проведених в аеропорту тестів в період з 15 липня по 1 грудня 2020 року.

Дані показують, що найвищий відсоток позитивних результатів був у громадян Марокко і Косова - 4,97 і 4,70 відсотка відповідно.

Серед поляків показник склав 4,04%. Відзначається, що тести здали 2684 громадян Польщі, 113 з яких були позитивними.

За Польщею залишилися Боснія і Герцеговина - 3,63 відсотка і Албанія - 3,41 відсотка.

Найбільше тестів було проведено серед громадян Іспанії - 60 318 осіб. З них 224 були позитивними, або 0,37 відсотка.