Аэропорт Франкфурта показал статистику ПЦР-тестов: больше всего больных из Марокко и Косово

Аэропорт Франкфурта-на-Майне опубликовал данные о проведенных среди пассажиров ПЦР-тестов и наибольшее количество инфицированных зафиксировано среди граждан Косов, Марокко и Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польский телеканала TVN24.

Пассажиры, прибывающие в Германию из регионов с повышенным риском заражения, должны пройти тест на коронавирус. В аэропорту есть возможность пройти бесплатный ПЦР-тест, для этого необходимо до прибытия зарегистрироваться в тестовом центре.

Тесты, проведенные в других странах, принимаются, если они сделаны менее 48 часов назад и соответствуют официальным требованиям немецкого Института Роберта Коха.

Центр Centogene во Франкфурте опубликовал статистику проведенных в аэропорту тестов в период с 15 июля по 1 декабря 2020 года.

Данные показывают, что самый высокий процент положительных результатов был у граждан Марокко и Косово - 4,97 и 4,70 процента соответственно.

Среди поляков показатель составил 4,04%. Отмечается, что тесты сдали 2684 граждан Польши, 113 из которых были положительными.

За Польшей остались Босния и Герцеговина - 3,63 процента и Албания - 3,41 процента.

Больше всего тестов было проведено среди граждан Испании - 60 318 человек. Из них 224 были положительными, или 0,37 процента.