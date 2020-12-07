Україна не налаштована політично воювати з Угорщиною - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не налаштована політично воювати з Угорщиною.

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Кулеба заявив, що намагається вирішити проблеми з Угорщиною з трьох причин.

"По-перше, це важлива країна-сусід у Центральній Європі, і ми теж частина цього простору... По-друге, це держава-член НАТО, і ми хотіли б нормально взаємодіяти з Угорщиною у питанні євроатлантичної інтеграції. По-третє, це держава-член Євросоюзу, позиція якого нам теж важлива", - пояснив глава МЗС.

Він підкреслив, що обидві сторони повинні поважати законодавство і національні інтереси один одного.

"Ніхто не налаштований політично воювати з Угорщиною. Але й Угорщина повинна поважати наше національне законодавство і національні інтереси", - сказав Кулеба.

На думку міністра, в України виникає найбільше конфліктів з угорцями, бо обидві держави "дуже травмовані своєю історією".

"І тому дуже болісно ставляться до будь-яких питань, коли історія проривається у теперішнє, чи ще й намагається диктувати майбутнє. І ось ці приховані травми, вони і викликають зіткнення інтересів. І плюс Угорщина взагалі в останні роки дуже амбітно себе веде не тільки у відносинах з Україною, але і з рядом інших країн, і з Європейським союзом в цілому", - додав міністр.

Нагадаємо, 30 листопада СБУ провела обшуки у організаціях угорської громади Закарпаття та у одного з її лідерів, фактично звинувативши їх у підтримці сепаратизму.

Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України та викликавши посла України в Угорщині.

1 грудня до українського МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.

Генсек НАТО заявив, що Угорщина та Україна повинні вирішити суперечку у двосторонньому порядку.

Детальніше про ситуацію у статті: Проти НАТО та "сепаратизму": як дії СБУ на Закарпатті створили проблеми для України