Украина не настроена политически воевать с Венгрией - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не настроена политически воевать с Венгрией.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Україна", сообщает "Европейская правда".

Кулеба заявил, что пытается решить проблемы с Венгрией по трем причинам.

"Во-первых, это важная страна-сосед в Центральной Европе, и мы тоже часть этого пространства... Во-вторых, это государство-член НАТО, и мы хотели бы нормально взаимодействовать с Венгрией в вопросе евроатлантической интеграции. В-третьих, это государство-член Евросоюза, позиция которого нам тоже важна", - пояснил глава МИД.

Он подчеркнул, что обе стороны должны уважать законодательство и национальные интересы друг друга.

"Никто не настроен политически воевать с Венгрией. Но и Венгрия должна уважать наше национальное законодательство и национальные интересы", - сказал Кулеба.

По мнению министра, в Украине возникает больше конфликтов с венграми, потому оба государства "очень травмированы своей историей".

"И поэтому очень болезненно относятся к любым вопросам, когда история прорывается в настоящее, или еще и пытается диктовать будущее. И вот эти скрытые травмы и вызывают столкновения интересов. И плюс Венгрия вообще в последние годы очень амбициозно себя ведет не только в отношениях с Украиной, но и с рядом других стран, и с Европейским Союзом в целом", - добавил министр.

Напомним, 30 ноября СБУ провела обыски в организациях венгерской общины Закарпатья и у одного из ее лидеров, фактически обвинив их в поддержке сепаратизма.

Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.

1 декабря в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.

Генсек НАТО заявил, что Венгрия и Украина должны решить спор в двустороннем порядке.

Подробнее о ситуации в статье: Против НАТО и "сепаратизма": как действия СБУ на Закарпатье создали проблемы для Украины